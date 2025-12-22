Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/12/2025 - XSDT 22/12

XSDT 22/12. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 22/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/12/2025 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 22/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.