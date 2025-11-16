Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 17/11/2025 - XSDT 17/11

Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 17/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 17/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 17/11/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 17/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt dành cho những vé trúng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất dành cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- 10 giải nhì dành cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- 20 giải ba dành cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- 70 giải tư dành cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm dành cho những vé trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu dành cho những vé trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy dành cho những vé trúng 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- 10.000 giải tám dành cho những vé trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ 4: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ 5: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ 6: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ 7: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 17/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.