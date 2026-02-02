Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/2/2026 - XSDT 2/2

XSDT 2/2. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 2/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/2/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 2/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.