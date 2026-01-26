Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 26/1/2026 - XSDT 26/1

XSDT 26/1. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 26/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 26/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 26/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 26/1/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 26/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 26/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.