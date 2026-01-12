Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 12/1/2026 - XSDT 12/1

XSDT 12/1. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 12/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 12/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 12/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 12/1/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 12/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 12/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.