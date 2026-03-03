Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 3/3/2026 - XSDLK 3/3

XSDLK 3/3. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 3/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 3/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 3/3/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 3/3/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá 30 hạn ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có 2 đài là Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có 2 đài là Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có 2 đài là Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có 3 đài là Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có 3 đài là Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

