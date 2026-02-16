Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 17/2/2026 - XSDLK 17/2

XSDLK 17/2. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 17/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 17/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 17/2/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 17/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (đau ốm, bệnh tật,...) không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm 2 đài là Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm 2 đài là Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm 2 đài là Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm 3 đài là Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm 3 đài là Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

