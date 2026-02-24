Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 24/2/2026 - XSDLK 24/2

XSDLK 24/2. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 24/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 24/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 24/2/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 24/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có 2 đài là Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có 2 đài là Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có 2 đài là Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có 3 đài là Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có 3 đài là Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

