Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 3/2/2026 - XSDLK 3/2

XSDLK 3/2. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 3/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 3/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 3/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 3/2/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 3/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người nhận thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

