Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 27/1/2026 - XSDLK 27/1

XSDLK 27/1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 27/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 27/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 27/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 27/1/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 27/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không vết tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không được nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người nhận thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

