Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 8/10/2025 - XSDNA 8/10

XSDNA 8/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 8/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 8/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 8/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 8/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

