Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/10/2025 - XSDNA 4/10

XSDNA 4/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 4/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 4/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.