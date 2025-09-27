Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/9/2025 - XSDNA 27/9

XSDNA 27/9. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/9/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 27/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người chơi được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng thưởng không thể đến lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

