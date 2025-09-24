Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/9/2025 - XSDNA 24/9

XSDNA 24/9. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 24/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/9/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 24/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, các vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum mở thưởng.

