Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/10/2025 - XSDNA 29/10

XSDNA 29/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 29/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 29/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 30 triệu đồng/giải.

- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- 20 giải ba: vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 400 nghìn đồng/giải.

- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 200 nghìn đồng/giải.

- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 100 nghìn đồng/giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng/giải, cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ 3 quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ 7 quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.