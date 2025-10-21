Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 22/10/2025 - XSDNA 22/10

XSDNA 22/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 22/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 22/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 22/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 22/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không còn dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng giải là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ 3: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 22/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.