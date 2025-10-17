Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/10/2025 - XSDNA 18/10

XSDNA 18/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 18/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 18/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng giải là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.