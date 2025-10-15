Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/10/2025 - XSDNA 15/10

XSDNA 15/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 15/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 15/10/2025

- XSDNA 11/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 11/10/2025

- XSDNA 8/10/2025

- XSDNA 4/10/2025

- XSDNA 1/10/2025

Quy định cần biết

- Người chơi phải giữ vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 được mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 được mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ 4 được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 được mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ 6 được mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật được mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.

