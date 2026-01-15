Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/1/2026 - XSDNA 14/1

XSDNA 14/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 14/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 14/1/2026

Xem thêm KQXSDNA các ngày quay gần đây nhất

- XSDNA 10/1, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 10/1/2026

XSDNA 10/1, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/1/2026.

- XSDNA 7/1/2026

XSDNA 7/1, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 7/1/2026.

- XSDNA 3/1/2026

XSDNA 3/1, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 3/1/2026.

- XSDNA 31/12/2025

XSDNA 31/12, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 31/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 14/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.