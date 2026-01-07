Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/1/2026 - XSDNA 7/1

XSDNA 7/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 7/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 7/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 7/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng trong trường hợp không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

