Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/1/2026 - XSDNA 3/1

XSDNA 3/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 3/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 3/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng được in trên vé. Quá thời hạn quy định, vé trúng không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng trong trường hợp không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên quay thưởng.

- Thứ 3: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

