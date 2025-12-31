Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 31/12/2025 - XSDNA 31/12

XSDNA 31/12. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 31/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 31/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 31/12/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 31/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng được in trên vé. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung do đài Huế, Phú Yên quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

