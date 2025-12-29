Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/12/2025 - XSCM 29/12

XSCM 29/12. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 29/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/12/2025 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 29/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.