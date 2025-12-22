Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/12/2025 - XSCM 22/12

XSCM 22/12. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 22/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/12/2025 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 22/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho những vé chỉ khác 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ khác 1 số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước, Long An sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.