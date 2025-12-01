Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/12/2025 - XSCM 1/12

XSCM 1/12. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 1/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 1/12/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 1/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt cho những vé trúng 6 số với kết quả công bố, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 15 triệu đồng.

- 20 giải ba cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 70 giải tư cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 3 triệu đồng.

- 100 giải năm cho những vé trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu cho những vé trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy cho những vé trúng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám cho những vé trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

