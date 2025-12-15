Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 15/12/2025 - XSCM 15/12

XSCM 15/12. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 15/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 15/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSCM 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 15/12/2025 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 15/12/2025
Cơ cấu giải thưởng XSCM
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:
- 01 giải đặc biệt cho các vé trúng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất cho các vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 30 triệu đồng.
- 10 giải nhì cho các vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 15 triệu đồng.
- 20 giải ba cho các vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 10 triệu đồng.
- 70 giải tư cho các vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 3 triệu đồng.
- 100 giải năm cho các vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 1 triệu đồng.
- 300 giải sáu cho các vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 400 nghìn đồng.
- 1.000 giải bảy cho các vé trúng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- 10.000 giải tám cho các vé trúng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ vé trúng giải phụ), mỗi giải 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.
- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.
- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.
- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh mở thưởng.
- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.
- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.
- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng mở thưởng.
