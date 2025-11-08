Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 8/11/2025 - XSBP 8/11

XSBP 8/11. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 8/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 8/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 8/11/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 8/112025

Ủy quyền lĩnh thưởng

Người trúng thưởng xổ số vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,...) không thể đến lĩnh thưởng thì được phép uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú của người trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng được in trên tờ vé số. Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị và không được chi trả thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng.

Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, thời gian chi trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang tổ chức quay số mở thưởng.

