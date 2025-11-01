Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 1/11/2025 - XSBP 1/11

XSBP 1/11. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 1/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 1/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 1/11/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 1/112025

Xem lại KQXS Bình Phước các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSBP 25/10, kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 25/10/2025

XSBP 25/10, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/10/2025.

- XSBP 18/10/2025

XSBP 18/10, kết quả xổ số Bình Phước ngày 18/10/2025.

- XSBP 11/10/2025

XSBP 11/10, kết quả xổ số Bình Phước ngày 11/10/2025.

- XSBP 4/10/2025

XSBP 4/10, kết quả xổ số Bình Phước ngày 4/10/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng giải. Nếu có tranh chấp, khiếu nại, thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Thứ Tư: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An.

- Chủ nhật: XSMN có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 1/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.