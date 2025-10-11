Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 11/10/2025 - XSBP 11/10

XSBP 11/10. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 11/10/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 11/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 11/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.