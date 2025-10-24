Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/10/2025 - XSBP 25/10

XSBP 25/10. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 25/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/10/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 25/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 25/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.