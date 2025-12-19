Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/12/2025 - XSBD 19/12

XSBD 19/12. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 19/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/12/2025 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 19/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng sẽ không được đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

