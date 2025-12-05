Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/12/2025 - XSBD 5/12

XSBD 5/12. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 5/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/12/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 5/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không tẩy xóa, không sửa chữa, không rách rời, không chắp vá.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Xổ số miền Nam thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang thực hiện quay thưởng.

