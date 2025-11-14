Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 14/11/2025 - XSBD 14/11

XSBD 14/11. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 14/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 14/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 14/11/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 14/11/2025

Xem lại kết quả XSBD các ngày quay số mở thưởng gần đây

- XSBD 7/11, kết quả xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 7/11/2025

XSBD 7/11, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 7/11/2025.

- XSBD 31/10/2025

XSBD 31/10, kết quả xổ số Bình Dương ngày 31/10/2025.

- XSBD 24/10/2025

XSBD 24/10, kết quả xổ số Bình Dương ngày 24/10/2025.

- XSBD 17/10/2025

XSBD 17/10, kết quả xổ số Bình Dương ngày 17/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBD

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Dương gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN có đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN có TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 14/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.