Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/10/2025 - XSBD 17/10

XSBD 17/10. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 17/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/10/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 17/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng chỉ có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

