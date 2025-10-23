XSBD 24/10. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 24/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 24/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 24/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 24/10/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 24/10/2025

Lưu ý về thời hạn nhận thưởng, thời gian trả thưởng

Vé trúng chỉ có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không con giá trị để lĩnh thưởng.

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 được quay số mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Xổ số miền Nam thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

