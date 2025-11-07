Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 7/11/2025 - XSBD 7/11

XSBD 7/11. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 7/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 7/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 7/11/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 7/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBD

Cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Dương cho loại vé số có 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Có 3 đài gồm Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có 3 đài gồm Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có 3 đài gồm Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có 3 đài gồm Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có 3 đài gồm Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có 4 đài gồm Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có 3 đài gồm Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 7/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.