Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 6/11/2025 - XSBDI 6/11

XSBDI 6/11. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 6/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 6/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 6/11/2025 - XS Bình Định thứ 5 ngày 6/11/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng được in trên tờ vé số. Sau thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ Ba: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ Tư: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ Năm: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ Sáu: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

