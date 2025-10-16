Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/10/2025 - XSBDI 16/10

XSBDI 16/10. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 16/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/10/2025 - XS đài Bình Định ngày 16/10/2025

Xem thêm kết quả XSBDI các ngày mở thưởng trước

- XSBDI 9/10, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 9/10/2025

XSBDI 9/10, kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/10/2025.

- XSBDI 2/10/2025

XSBDI 2/10, kết quả xổ số Bình Định ngày 2/10/2025.

- XSBDI 25/9/2025

XSBDI 25/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/9/2025.

- XSBDI 18/9/2025

XSBDI 18/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/9/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT được mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.

- Thứ Sáu: XSMT được mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT được mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.