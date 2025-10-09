Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/10/2025 - XSBDI 9/10

XSBDI 9/10. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 9/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/10/2025 - XS đài Bình Định ngày 9/10/2025

- XSBDI 2/10, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 2/10/2025

XSBDI 2/10, kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/10/2025.

- XSBDI 25/9/2025

XSBDI 25/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/9/2025.

- XSBDI 18/9/2025

XSBDI 18/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/9/2025.

- XSBDI 11/9/2025

XSBDI 11/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/9/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

