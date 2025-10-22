XSBDI 23/10. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 23/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 23/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 23/10/2025 - XS đài Bình Định ngày 23/10/2025

Lưu ý về thời hạn lĩnh thưởng, thời gian trả thưởng

Vé số trúng có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng cho người trúng giải chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ Sáu: XSMT do đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 23/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.