Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/2/2026 - XSBDI 5/2

XSBDI 5/2. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/2/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 5/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 5/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/2/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 5/2/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.