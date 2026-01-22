Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 22/1/2026 - XSBDI 22/1

XSBDI 22/1. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 22/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 22/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 22/1/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 22/1/2026

Xem thêm KQXSBDI các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBDI 15/1, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 15/1/2026

XSBDI 15/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 15/1/2026.

- XSBDI 8/1/2026

XSBDI 8/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 8/1/2026.

- XSBDI 1/1/2026

XSBDI 1/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 1/1/2026.

- XSBDI 25/12/2025

XSBDI 25/12, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/12/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ cho kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 22/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.