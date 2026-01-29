Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 29/1/2026 - XSBDI 29/1

XSBDI 29/1. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 29/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 29/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 29/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 29/1/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 29/1/2026

Xem thêm kết quả XSBDI các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBDI 22/1, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 22/1/2026

XSBDI 22/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 22/1/2026.

- XSBDI 15/1/2026

XSBDI 15/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 15/1/2026.

- XSBDI 8/1/2026

XSBDI 8/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 8/1/2026.

- XSBDI 1/1/2026

XSBDI 1/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 1/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 29/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.