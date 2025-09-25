Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/9/2025 - XSBDI 25/9

XSBDI 25/9. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 25/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/9/2025 - XS đài Bình Định ngày 25/9/2025

Xem lại KQXS Bình Định các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSBDI 18/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/9/2025

XSBDI 18/9, kết quả xổ số Bình Định hôm nay 18/9/2025.

- XSBDI 11/9/2025

XSBDI 11/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/9/2025.

- XSBDI 4/9/2025

XSBDI 4/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 4/9/2025.

- XSBDI 28/8/2025

XSBDI 28/8, kết quả xổ số Bình Định ngày 28/8/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người chơi không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do đài Phú Yên Huế quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT có đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ 6: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMT có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.