Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/9/2025 - XSBL 30/9

XSBL 30/9. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 30/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/9/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 30/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam do đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

