Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/12/2025 - XSBL 30/12

XSBL 30/12. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 30/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/12/2025 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 30/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ quay thưởng.

