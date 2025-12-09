Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/12/2025 - XSBL 9/12

XSBL 9/12. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 9/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/12/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 9/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng được in trên vé. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.