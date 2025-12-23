Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/12/2025 - XSBL 23/12

XSBL 23/12. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 23/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/12/2025 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 23/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng được in trên vé. Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước sẽ quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 23/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.