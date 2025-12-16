Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/12/2025 - XSBL 16/12

XSBL 16/12. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 16/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 16/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/12/2025 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 16/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng được in trên vé. Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả tiền thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.