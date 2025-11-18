Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 18/11/2025 - XSBL 18/11

XSBL 18/11. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 18/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 18/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 18/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 18/11/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 18/11/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng được tin trên vé. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không được lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 tổ chức quay số mở thưởng tại Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 tổ chức quay số mở thưởng tại Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 tổ chức quay số mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 tổ chức quay số mở thưởng tại Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ 6 tổ chức quay số mở thưởng tại Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- XSMN thứ 7 tổ chức quay số mở thưởng tại Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật tổ chức quay số mở thưởng tại Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

